بعد الارتفاع المقلق لإصابات كورونا.. إنشاء منظومة مرافقة نفسية للسكان

أعلنت وزارة الصحة، عن إنشاء منظومة مرافقة نفسية للسكان عموما وللأشخاص المصابين بكوفيد-19 وأسرهم وكذا مهنيي الصحة.

ويأتي ذلك، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر منذ ظهور فيروس كوفيد-19، وبسبب الارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات خلال هذه الأيام، الأمر الذي أثر بشكل كبير على نفسية المواطنين في الوقت الراهن وكذا على المدى المتوسط والطويل.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تمّ إنشاء فوج خبراء في مجال المرافقة النفسية في وقت الكارثة منذ عدة أشهر بوزارة الصحة بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في الجزائر.

وقد تم تحديد مراكز اتصال في الولايات من أجل إنشاء المنظومات المحلية ومرافقتها والإشراف عليها وتقييمها.

وتمّ تسطير ورقة طريق للأشهر وحتى السنوات القادمة، تحسّبا لنتائج المدى المتوسط والطويل على الصحة العقلية لمواطنينا.

وأضافت الوزارة، إنّ التطور الأخير والمرهق في الأيام الأخيرة هذه، يتطلبّ تجنيد مواردها من أجل ضمان ” مساعدة نفسية مستعجلة”، حيث سيقوم فوج العمل المذكور أعلاه بنشاطات ذات المدى جدّ القصير لدى مراكز الاتصال هذه.

وسيتم تدعيم الجهد الذي تبذله وزارة الصحة في مجال التكفّل الصحي بالمرضى المصابين، بمرافقة نفسية أكثر ملاءمة ممكنة من أجل الاستجابة لمعاناة المواطنين في هذه الفترة الصعبة.