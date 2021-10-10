بعد الاستحواذ السعودي.. نيوكاسل يُريد التعاقد مع نجوم يونايتد

يبدو أن إدارة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مرت للسرعة القصوى بعد شراء صندوق الاستثمارات السعودي للماكبايز.

صحيفة “الدايلي ميل” الانجليزية كشفت أن إدارة نيوكاسل الجديدة تُريد التعاقد مع 4 لاعبين من نادي مانشستر يونايتد.

نيوكاسل يونايتد يخطط لضم دوني فان دي بيك، أنتوني مارسيال، إيريك بايلي و جيسي لينغارد.

يُذكر أن نادي نيوكاسل تم الاستحواذ عليه من قبل السعوديين ما جعل الجميع يتنبأ بأن يُصبح النادي مثل البياسجي والسيتي.