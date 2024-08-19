بعد الاعتداء عليها بواسطة مقص .. زوجة تُدخل زوجها الحبس

ادانت محكمة الجنح بشراقة شاب في العقد الثالث من العمر “ع.خ”. بعقوبة عام حبس نافذ لمتابعته في قضية اعتداء بالضرب على زوجته .

وتمت إدانة المتهم بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ. ضده لمتابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي على الزوجة.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة المحكمة في جلسة علنية فإن الوقائع تعود إلى شكوى. تقدمت بها الضحية زوجة المتهم، مفادها تعرضها للضرب من قبله. بواسطة مقص مسببا لها ضررا جسديا على مستوى الأنف، بعد توجيهه عدة لكمات لها على مستوى الوجه، مخلفا لها جروحا بليغة.

كما ارفقت الضحية في شكواها شهادة طبية حررها لها الطبيب الشرعي تثبت العجز الطبي.

المتهم واثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المتابع بها.

وقال ان زوجته خرجت من البيت دون اذنه ،كما انها ذهبت الى تونس دون علمه. مضيفا بذلك بانها اسقطت الجنين ايضا ، وبعد حدوث مناوشات كلامية بينهما جعلته يوجه عدة لكمات لها.