بعد الاعتداء عليه.. ترميم معلم عين الفوارة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن ترميم معلم عين الفوارة، ​إثر الاعتداء الأخير الذي طاله، وذلك بتكليف مباشر من وزيرة الثقافة والفنون.

وحسب بيان للوزارة، انتقل فريق تقني متخصص من المتحف العمومي الوطني بشرشال إلى ولاية سطيف لمباشرة أعمال التدخل الاستعجالي.

​وقد باشر الفريق أشغال الترميم الدقيقة التي شملت إعادة تثبيت الأجزاء المتضررة ومعالجة التصدعات. وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية المعتمدة دوليا في صيانة التحف الفنية. بما يضمن استعادة المعلم لهيئته الأصلية وقيمته الجمالية والأثرية.

​وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتسببين في هذا الفعل التخريبي أمام القضاء. التزاما بنصوص التشريع حماية للممتلكات الثقافية.

كما تجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والفعاليات المدنية للتكاتف من أجل صون الممتلكات الثقافية باعتبارها إرثا حضاريا مشتركا.