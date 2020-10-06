بعد الانتهاء من عملية ضبط المعدلات على مستوى “أوناك”.. إعلان نتائج “البكالوريا” الأسبوع المقبل

من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج “البكالوريا” لهذه السنة، الأسبوع المقبل، كأقصى تقدير أو نهاية الأسبوع الجاري، حسب ما علم من مصدر عليم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأظهرت النتائج تفوق العلميين بدرجة كبيرة، إضافة إلى تحسن كبير في النتائج مقارنة بالسنة الماضية، مما يدلّ على أن معدّل النجاح لهذه السنة سيكون مرتفعا.

وأنهت رسميا جميع مراكز التصحيح عملية التصحيح الثالث الخاص بامتحان “البكالوريا”، حيث تمّ تحويل النتائج إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمعالجتها، حيث بعد تحوّل النقاط إلى اللجنة المشرفة على توزيع اللجان من أجل استقبال النقاط التي تحصل عليها كل تلميذ على وثيقة، ويتم من خلالها احتساب النقطة النهائية، يتم فيما بعد إعادة تحويل النقاط إلى مركز التجميع قصد تدوين النقاط وتثبيتها وبعدها تحويلها إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخوّل بالإعلان عن النتائج النهائية.

وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، حيث أن المترشح مجبر على تدوين الرقم السري الخاص به ليتعرف بعدها على النتيجة، وسيتمكن الناجحون من استخراج كشوف النقاط الخاصة بهم ليتمكنوا من تسجيل أنفسهم في المؤسسات الجامعية حسب تخصصهم.

من جهة أخرى، ستنطلق الأبواب المفتوحة على الجامعات عن بعد رسميا يوم 15 أكتوبر حسب المنشور الخاص بالتسجيلات الجامعية.

ويحدّد هذا المنشور القواعد العامة المطبقة في التسجيلات الأولية وفي توجيه الحائزين الجدد على شهادة “البكالوريا” تحسبا للدخول الجامعي المقبل، وكذا المتحصلين على شهادات أجنبية قصد الالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين، حسب المعدلات المتحصل عليها في “البكالوريا”.

ويرتكز التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين، حسب شروط هذا المنشور، على أربعة معايير وهي الرغبات المعبّر عنها من طرف الحائزين على شهادة “البكالوريا”، الشعبة ومعدل “البكالوريا”، طاقة استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والرقع الجغرافية.

إلا أن هناك شروطا تكميلية تفرض عند التسجيل الأولي للالتحاق بالأقسام التحضيرية وبعض مجالات وشعب التكوين.

وقد تم تحديد الأبواب المفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 15 إلى 25 أكتوبر 2020 من السنة الجارية، فيما ستتم التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة من 27 إلى 28 أكتوبر الجاري.

من جهة أخرى، حددت وزارة التعليم العالي تاريخ معالجة الرغبات يوم 29 أكتوبر لمدة ثمانية أيام، ليتم بعدها الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 5 نوفمبر المقبل.