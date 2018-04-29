بعد “البارود القاتل”.. دائرة بئر العاتر تمنع “الفوشي” في الأعراس

قررت دائرة بئر العاتر بتبسة حظر استعمال البارود والالعاب النارية بكل انواعها، و اطلاق النار في المناسبات الاجتماعية.

ويمنع القرار الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه استعمال البارود و المفرقعات في الأعراس وحفلات الختان.

أعياد الميلاد والمواسم والأفراح، وغيرها من المواعيد ذات الطابع الاجتماعي.

ويمنع استعمال البارود في الوسط الحضري والمناطق الريفية، بأمر من الأمين العام للبلدية.

ويكلف القرار كل من مصالح امن الدائرة، كتيبة الدرك الوطني و كذا الامين العام للبلدية بالتنفيذ بداية من اليوم.

وقد اجتمع بعض المواطنين بمقر البلدية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي بخصوص طلب تفعيل وتطبيق قانون منع البارود في الأعراس.

ويأتي القرار بعد موت الشاب رفيق عطية برصاصة طائشة من بارود عرس بالبلدية.