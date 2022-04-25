بعد البياسجي والريال.. نادي عالمي يسعى للظفر بخدمات محرز

كشف موقع “فوت ميركاتو” الإيطالي اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل بدخول نادي عالمي. السباق للظفر بخدمات الدولي الجزائري رياض محرز.

كما قال أن المستثمرين الجدد “إنفستكروب” لنادي ميلان يسعون جدّيا للظفر بأحد أفضل الأجنحة على الإطلاق في عالم المستديرة المحلية.

وأضاف ان المسؤولين الجدد عن “النيراتزوري” يسعون لمزاحمة ريال مدريد والبياسجي للظفر باللاعب. الذي ينتهي عقده في الميركاتو الصيفي.

وفي حالة ما تمّ ترسيم صفقة انتقال رياض إلى ميلان. سيعتبر ثاني لاعب جزائري يحمل قميص النادي بعد اسماعيل بن ناصر.

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