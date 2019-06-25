بعد التأجيل الجديد لمسلسل “عادل إمام”.. الحقيقة تنكشف!

تأجل تصوير مسلسل الفنان المصري القدير، عادل إمام ، “فلانتينو”، مجددا، لمدة 3 شهور، بعدما كان من المقرر أن يتم استئنافه هذا الأسبوع.

وبعد التأجيل الجديد، لمسلسل “عادل إمام”، عادت الشائعات لتحوم حول حالته الصحية، ومدى قدرته على الأعمال الشاقة وساعات التصوير الطويلة.

وكان تصوير مسلسل “عادل إمام”، قد توقف بشكل مفاجئ في السابق، ليتخلف عن الموسم الرمضاني السابق.

وتغيبت أعمال “الزعيم” عن الشاشة في رمضان، لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

وكان الناقد السينمائي المصري، “طارق الشناوي”، قد صرح إن تأجيل المسلسل، لم يأت بسبب الحالة الصحية لعادل إمام.

ويجسد عادل إمام في المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”.

حييواجه رجلا الأعمال، طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.

للتذكير..مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، إبن عادل إمام.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين.

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