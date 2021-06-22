بعد التألق الإفريقي.. شبيبة القبائل توقع اتفاقية مع سونلغاز

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة سونلغاز العمومية، وذلك بعد يومين فقط من تحقيق الكناري للفوز بهدفين لهدف وحيد ضد نادي كوتون سبور غاروا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

ونشر النادي القبائلي بيان على حسابه الرسمي “فايس بوك” جاء فيه:”يسر نادي شبيبة القبائل أن يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة (سونلغاز) العمومية”.

وأضاف البيان:”هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار دعم الحركة الرياضية، وتعد من بين إجراءات الدعم المسطرة لنادي شبيبة القبائل، الممثل الوحيد للكرة الجزائرية في المنافسة القارية”.

وختم:”يوجه مجلس إدارة النادي شكره للمجمع ولمديره العام، ويتمنى هذه المبادرة التي تعد تشجيعًا ودعمًا وتقديرًا للنادي الأكثر نجاحًا في البلاد، والذي يتواجد على أبواب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية”.