بعد التأهل إلى الكان.. بيتكوفيتش يكشف عن أهدافه الجديدة مع الخضر

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن أهدافه الجديدة مع المنتخب الوطني بعد ضمان التأهل إلى كأس إفريقيا 2025 بشكل رسمي.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو “الأهم بالنسبة لنا حاليا هو التأهل إلى كأس العالم”.

كما أضاف بيتكوفيتش “لقد لاحظت تحسنا عند بعض اللاعبين، لا يزال يملكون القدرة على تقديم المزيد”.

وأردف “الأهم بالنسبة لنا هو أن استمرار اللاعبون في اللعب مع فرقهم وكسب أكبر عدد من الدقائق بين أرجلهم قبل موعد شهر سبتمبر”.

ويبدو أن بيتكوفيتش يسعى لتحطيم عدد من الأرقام و هي التأهل إلى الكان و المونديال و الذهاب بعيدا في المنافستين.

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