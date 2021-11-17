بعد التأهل لمواجهة السد.. بونجاح يُقدم هذا الوعد للجزائريين !

قدم النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح اعتذاراته للشعب الجزائري عقب مواجهة بوركينافاسو.

ونشر سهرة اليوم الأربعاء مُهاجم الخضر رسالة خاصة على ستوري حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وجاء فيها:”اجتزنا الصعب والحمد الله في انتظار تجاوز الأصعب ان شاء الله، أشكر المدرب والطاقم الفني وأيضا زملائي على مجهوداتهم”.

وأضاف:”أشكر أيضا جمهورنا الغالي على دعمهم لنا في التصفيات وتواجدهم معنا في مواجهة بوركينافاسو رغم الأمطار والظروف المناخية الصعبة”.

“أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي مُستقبلا لتشريف الراية الوطنية وتبليل القميص والتأهل لمونديال قطر”.