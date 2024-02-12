بعد التبليغ عنها.. توقيف حافلة نقل المسافرين بسبب السرعة المفرطة ببشار

تمكنت مصالح الدرك الوطني، لولاية بشار من توقيف حافلة لنقل المسافرين

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن عملية التبليغ جاءت بعد تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين. تعمل على خط “بشار-مستغانم”. عبر صفحة طريقي سائقها يقود بسرعة .

وبعد التنسيق مع الوحدات العملياتية العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى السد الثابت ببني ونيف ولاية بشار من طرف أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني ببني ونيف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببشار.

كما تم إسداء جملة من النصائح للسائق تمثلت في احترام السرعات المحددة وعدم تجاوزها حفاظا على حياته و حياة المسافرين.