بعد التحاقه بالجزائر أمس.. اتحاد العاصمة يتعاقد مع زلاتكو رسميا

تعاقد اليوم الخميس فريق اتحاد العاصمة بصفة رسمية مع المدرب الصربي زلاتكو كرامبوتيش.

كما كان المدرب الجديد لسوسطارة قد حل بالجزائر أمس الأربعاء رفقة مساعده جميل بن واحي.

النادي العاصمي نشر صور توقيع العقد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما أرفق الصور ب:”بعد حلولهم بأرض الوطن البارحة تمت اليوم عملية توقيع عقود كل من المدرب زلاتكو كرامبوتيش و مساعده جميل بن واحي بالاضافة إلى المحضر البدني كمال بوجنان.. وسيباشر الطاقم الفني عمله غدا في حصة الاستئناف”.