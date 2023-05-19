بعد التحذير  .. حماية المستهلك تعلن الحرب ضد سماسرة السيارات الجديدة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها في الفيسبوك المضاربين في سيارات الجديدة وتوعدتهم بالشكوى ضدهم.

وأوضحت حماية المستهلك عبر منشور لرئيسها مصطفى زبدي ان يوم الأحد 21 ماي، سيكون تاريخ بداية تقديم الشكاوي ضدك سماسرة السيارات الجديدة بسبب المضاربة غير المشروعة .

وأكد حماية المستهلك ان القانون الجديد يسمح للمنظمة دون تقدم متضررين بتقديم الشكوى .

كما ذكرت في ذات المنشور قاعات العرض للخواص، الاسواق، مواقع البيع بتخذيرهم مسبقا. وأن العقوبات المنصوصة يعلمها الجميع.

وكانت حماية المستهلك قد حذرت المنظمة عبر منشور لها في الفيسبوك المضاربين في سيارات “فيات”. وأكدت أن سيارة “فيات تيبو” تباع في صالات العرض بـ313 مليونا ووصلت في سوق السيارات المستعملة إلى 367 مليونا.

وجاء ذلك بعد رواج فيديو حول عرض سيارة فيات تيبو جديدة في سوق السيارات بخميس مليانة. حيث قال صاحب السيارة إنه تلقى عرضا بـ367 مليونا ورفض البيع.