بعد التذبذب في خدماتها.. تعويضات جد مغرية من جيزي 

أعلن متعامل الهاتف النقال بالجزائر جيزي أنه تم إصلاح التذبذب في خدماتها في بعض مناطق البلاد بسبب الحريق الذي إندلع بإحدى الشركات الواقعة قرب المركز التقني لها.

وأوضحت شركة جيزي في بيانهاعبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه أنه تم إصلاح الوضع واستعادة أكثر من 95% من خدماتنا.

وتعلم جيزي لزيائنها ء الذين تأثروا بهذا الإنقطاع، منحهم تعويضا بقيمة 500 دج من المكالمات نحو جميع الشبكات الوطنية.بالإضافة إلى إلى 5 جيغا من الإنترنت صالحة لمدة 24 ساعة.

وأكدت شركة جيزي أن عملية التعويض تتم بطريقة تدريجية.