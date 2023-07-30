بعد التزوير الذي طال الملف.. عائلة نائل تنتفض

في رسالة موجهة إلى المحكمة القضائية في نانتير، تقدم محامي عائلة نائل ياسين بوزرو بتوسيع التحقيق. الذي تم فتحه بعد وفاة المراهق.

وقدم ياسين بوزرو، محامي عائلة نائل، طلبًا بهدف توسيع التحقيق الذي فتحته نيابة نانتير بعد وفاة نائل.

في هذه الرسالة الموجهة إلى محكمة نانتير القضائية، التي نشرتها BFMTV طلبت والدة نائل – من خلال محاميها – بالتحقيق في التزوير الذي طال ملف ابنها.

وكان محامي عائلة نائل قد أعلن أنه قدم ثلاث شكاوى بعد وفاة الشاب الذي قتل على يد ضابط شرطة. الأولى بشأن “القتل الطوع”، والثانية عن “التواطؤ في القتل العمد “والثالث لـ” الخطأ في الكتابة العلنية “.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقين في سياق هذه القضية. الأول يتعلق بتهمتي “رفض الامتثال”. و “محاولة القتل العمد على شخص يتولى سلطة عامة” استهدفت ركاب السيارة التي يقودها نائل.

وفتح التحقيق الثاني بتهمة “القتل العمد من قبل شخص مسؤول عن سلطة عامة”.

وتبرر عائلة نائل هذا الطلب بتمديد التعليمات إلى “التزوير الخطي” للحقيقة التي ارتكبت من قبل أشخاص يشغلون سلطة عامة أو مكلفين بمهمة خدمية أثناء ممارسة وظائفهم”.

وقال المحامي “الشرطة كذبت بقولها إن سيارة الشاب نائل حاولت ضربهم، الفيديو ينفي رسميًا ما أكدته الشرطة”.

ورداً على سؤال من قناة BFMTV ، أشار ياسين بوزرو إلى أن قاضي التحقيق وافق على هذا الطلب لتوسيع التحقيق.

كما وضع ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار الذي أودى بحياة الشاب ناهل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

ووجهت إليه لائحة اتهام، وطلب بالإفراج عنه إلا أنه تم رفض طلله من قبل محكمة استئناف فرساي.