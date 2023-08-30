بعد التسبب في تعطيل رحلة جوية وتهديده موظفي المطار.. ايداع استاذ جامعي الحبس

أمرت محكمة الدّار البيضاء، بوضع المتهم المدعو “ت.ر” أستاذ جامعي في اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر. ويزاول عمله كمترجم بشركة تركية متعاقدة مع المستشفى العسكري ببني مسوس بالعاصمة. بوضعه رهن الحبس المؤقت لتورطه ملف جزائي وقائعه خطيرة. ليتم متابعته من طرف محكمة الحال بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية. وجنحة استعمال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها.

وجاء أمر وضع المتهم “ت.ر”، في الحبس بسجن الحراش، بعد مناقشة طفيفة لملف القضية خلال تقديمه للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري، وخلاله التمست قي أعقابه وكيل الجمهورية تحويل المتهم الى المؤسسة العقابية من الجلسة مباشرة. بعدما اطلع رئيس الجلسة على وقائع القضية واستمع الى أطراف القضية. وهما موظفين اثنين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين.

تفاصيل الوقائع

وكشفت الجلسة أن الوقائع المتابع بها المتهم الموقوف تعود إلى يوم أمس الإثنين الموافق لـ28 أوت 2023. أين عرف مطار هواري بومدين تأخرا في رحلة جوية مبرمجة من الجزائر العاصمة الى مطار اسطنبول بتركيا. لمدة تقارب 20دقيقة تسبب فيها المتهم محل المتابعة. الذي دخل في مناوشات كلامية مع موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية. بسبب اصراره على السفر على متن الطائرة رغم وصوله متأخرا عن موعد الرحلة. بحيث تبين أن سبب التأخر هو الحادث المروري التسلسلي. الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب الشفة بالبليدة _وهران يوم أمس.

كما تبين أن المتهم وبعد الشوشرة التي أحدثها في المطار، بحكم انه كان في استعجال للسفر نحو تركيا للالتحاق بالشركة الام لتسوية وضعيته المهنية العالقة هناك خشية فصله، حاول المسؤول على مستوى الرحلات بالمطار المدعو ” ب.ع” الذي يشعل رئيس فرقة في الخطوط الجوية مساعدته من خلال تسهيل مهمة سفره بتنظيم رحلة بدون بضائع ، غير ان المتهم وموازاة وهذا الظرف المستعجل لاتخاذ إجراءات السفر دخل في مناوشات كلامية مع الضحيتين وراح يهددهما بصريح العبارة ” نشتكي بكم عن الرايس شنقريحة” ، وخلالها تم تسوية مشكلته للالتحاق بالرحلة المبرمجة.

وقبل اقلاع الطائرة تم استدعاء المتهم من طرف المصالح العسكرية بالمطار، للتحقيق معه في أعقاب التصريحات الخطيرة التي تلفظ بها أمام موظفي المطار.

هذا ما صرح به المتهم

وفي الجلسة صرح المتهم أنه كان يحاول من خلال الكلام الذي تلفظ به هو تخويفه للاسراع في إجراءات السفر. كونه كان في عدالة للالتحاق بالشركة في تركيا، ولم تكن له نوايا سيئة اتجاه الضحيتين.

وبالمقابل نوه قاضي الجلسة المتهم بأن ما تلفظ به يعتبر تهديدات صريحا لا يمكن النطق به تحت أي ظرف، في حين أكد الضحية ” ب.ع” أن المتهم أحدث ضجة في المطار ثم راح يهدد باللجوء الى قائد أركان الجيش الوطني بطريقة فضة .

وبعد السماع الى أطراف القضية أدرج رئيس الجلسة ملف القضية للبت فيه يوم 5 سبتمبر المقبل كما رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع مقدمة كل الضمانات التي تخول له المثول أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات الرقابة القضائية او الاستدعاء المباشر كمتهم غير موقوف.