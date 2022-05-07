بعد التضييق على أبراموفيتش.. ملكية تشلسي للأمريكيين

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي عن قرب إنتقال ملكية الفريق لرئيس جديد، بعد إضطرار المالك السابق للبلوز أبراموفيتش لبيع الفريق اللندني.

وأعلن تشيلسي، السبت، في بيان رسمي عن قرب عقد صفقة بيع الفريق لملاك جدد تحالف ثلاثي أمريكي.

وجاء في بيان تشيلسي عبر موقعه الرسمي: “يعلن تشيلسي شراء تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد”.

وأضاف البيان:”يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة للاستحواذ على النادي بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك وهانسيورج فايس”.

كما توصل تشيلسي إلى اتفاق مع تحالف تود بويلي على بيع النادي مقابل 3.08 مليار دولار.

بالإضافة لإلزام الملاك الجدد للفريق دفع 1.75 مليار جنيه للاستثمار في النادي.