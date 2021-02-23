بعد التلاعب في فواتير الإطعام المدرسي.. إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لمير القلة الزرقاء في سطيف

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بعين ولمان ولاية سطيف، أمس، بحبس رئيس بلدية القلتة الزرقاء الحالي(ر.خ) بخمس سنوات نافذة.

وتعود تفاصيل القضية بعد اكتشاف السلطات الأمنية قضية فساد منذ أكثر من سنة، خصت فاتورة 19 مليون سنتيم.

وتعود الفاتورة للإطعام المدرسي والذي مثُل على إثرها أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة عين ولمان.

وتم سماع المير الحالي كمتهم في القضية وقضايا فساد أخرى منها ابرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استغال الوظيفة وتبديد للمال العام.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فقد طالب ممثل الحق العام أقصى العقوبة بعد مرافعته حول قضية التلاعب في الاطعام المدرسي.

واعتبر أن إكتشاف الضبطية لهذا التلاعب مجرد بداية لكشف قضايا أخرى، حيث تم التلاعب بعملية التموين بمادة الخبز .

وجاء ذلك في فاتورة تحمل رقم 03/2018 بقيمة 19635.00، ومؤشر عليها من طرف الجهات المختصة.

حيث تم احتساب مطعمين إستفادا من مادة الخبز، بالرغم أن المطاعم المدرسية تم تموينها بالخبز من قبل المحسنين حسب المدراء.

وتلقت مصالح الدرك بتاريخ 06 ماي 2018 ارسالية تتضمن نسخة من الاتفاقية بعنوان “تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية للثلاثي الدراسي الثاني و الثالث لسنة 2018 حصة الخبز”.

وتتضمن الإتفاقية تزويد المطاعم بـ 60 ألف وحدة خبز محسن بقيمة 8.5 للوحدة و بتكلفة اجمالية تقدر ب 51 مليون سنتيم.

لكن المطاعم المدرسية اغلقت ابوابها بتاريخ 25 ماي من نفس السنة، مما يعني ان عملية التموين لم تستمر اكثر من 15 يوما.