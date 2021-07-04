بعد الثنائية العالمية.. رفيق عمر يُوجه رسالة للسعودية

ظهر النجم الجزائري الصاعد، محمد رفيق عمر مُتفائلا قبل مواجهة الخضر للسعودية في نهائي كأس العرب 2021، مؤكدا بأنه وزملاؤه عازمون على تحقيق اللقب، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد.

وقال مُسجل ثنائية النصف النهائي أمام تونس :”المُباراة أمام السعودية ستكون قوية بكل تأكيد، والمهم بالنسبة لنا هو أننا سنقوم ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل التواجد في منصة التتويج”.

وأشاد محمد رفيق عمر، باللجنة المُنظمة لكأس العرب واصفا المُنافسة بـ”المُفيدة جدا” والتي سمحت لشبان الجزائر بالبروز على الساحة، تحت إشراف المدرب محمد لاسات.