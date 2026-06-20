بعد الجدل التحكيمي أمام الأرجنتين.. مارتشينياك يرفض التعليق !

بعد مرور أيام من المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، عن الممجموعة العاشرة، لا تزال تداعيات اللقاء تتصدر المشهد.

لكن هذه المرة بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما تحولت القرارات التحكيمية إلى محور نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.

وكشف موقع “وين وين” أنه تواصل مباشرة مع الحكم البولندي من أجل الاستفسار عن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة. غير أن مارتشينياك فضل عدم الخوض في الموضوع. مكتفياً برد مقتضب قال فيه: “ليس لدي تعليق.. خلال البطولة لن أعلق على أي شيء”.

ويأتي موقف الحكم البولندي في وقت تتواصل فيه ردود الفعل بشأن بعض القرارات التي اتخذت خلال اللقاء. خاصة بعد تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مدعمة بعدد من اللقطات التي أثارت الكثير من الجدل.

وتركزت أبرز التحفظات الجزائرية حول بعض التدخلات التي شهدتها المباراة، والتي اعتبرت “الفاف” أنها استحقت مراجعة أكبر من طاقم التحكيم وتقنية الفيديو، إلى جانب حالات أخرى رأت أنها كان من الممكن أن تؤثر على مجريات المواجهة.