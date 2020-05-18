بعد الجزائر.. شركة توتال الفرنسية تخسر صفقة الاستحواذ على أصول اناداركو بغانا

خسرت شركة “توتال” الفرنسية، صفقة الاستحواذ على أصول اناداركو بدولة غانا، بعد أن خسرتها في الجزائر.

وحسب البيان الصادر عن الشركة، فقد أبرمت “توتال وأوكسيدنتال بتروليوم” اتفاقية شراء وبيع (PSA) من أجل استحواذ “توتال” على أصول “أناداركو” في إفريقيا.

وبموجب هذا الاتفاق ، أكملت “توتال وأوكسيدنتال” منذ ذلك الحين بيع وشراء أصول بالموزمبيق وجنوب إفريقيا.

وقد نصت PSA على أن بيع أصول غانا كان مشروطا بإتمام بيع الأصول الجزائرية.

وأبلغت “أوكسيدنتال بتروليوم” شركة “توتال”، أنه كجزء من الاتفاقية مع السلطات الجزائرية بشأن نقل مصالح “أناداركو” إلى “أوكسيدنتال”، فإن “أوكسيدنتال” لن تكون في وضع يمكّنها من بيع مصالحها في الجزائر.

ونظرًا لبيئة السوق الاستثنائية ونقص الرؤية التي تواجهها المجموعة، وفي ضوء الطبيعة غير المشغلة لمصالح Anadarko في غانا ، قررت شركة توتال عدم متابعة إتمام شراء أصول غانا.

وقال باتريك بويان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال “إن هذا القرار بعدم متابعة استكمال شراء الأصول الغانية يعزز جهود المجموعة في السيطرة على صافي استثماراتها هذا العام ويوفر المرونة المالية لمواجهة الشكوك والفرص المرتبطة بالبيئة الحالية”.

للإشارة، “توتال” هي شركة ذات طاقة واسعة تنتج وتسوق الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء منخفضة الكربون.