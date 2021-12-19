بعد الحادث الذي تعرض له.. وائل كفوري يفقد الذاكرة!

فاجأ النجم اللبناني وائل كفوري، جمهوره، عندما كشف أنه قد فقد ذاكرته، خلال حفله الأخير بمهرجان “ميدل بيست” في الرياض.

وقال الفنان اللبناني ​وائل كفوري، بعدما طلب منه أحد المشاركين في الحفل أن يغنّي أغنية “جنّ الهوا”:”بدك إتذكرها بعد الحادث ما عم بتذكر شي”.

يذكر أن وائل كفوري يحقق نجاحاً كبيراً في حفلاته في الرياض خصوصا حين قدم أغنية “البنت القوية” للبنت السعودية.

كما يحاول وائل التغلب على أوجاع ظهره والصمود من أجل الظهور أمام جمهوره والغناء لهم، رغم جميع الظروف.

طالع أيضا:

هذا وتعرض الفنان اللبناني، وائل كفوري، إلى حادث مرور مروّع شهر أكتوبر الماضي، بطريق جبيل في لبنان، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد أصيب وائل كفوري برضوض في أنحاء جسده نتيجة شدة الضربة التي تعرض لها ونقل إلى المستشفى في كامل وعيه وبصحة جيدة.

كما أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة التي كان يقودها الكفوري، والتي خرج منها بأعجوبة.

وفور انتشار الخبر، سارع أصدقاء وائل كفوري وزملائه من الفنانين إلى التعاطف معه. ونشر تغريدات تطمئن محبيه عن صحته، متمنين له الشفاء العاجل.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp