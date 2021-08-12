بعد الحرائق الأخيرة..نفطال تؤكد إستمرار التزود بالمنتجات النفطية في ولايتي بجاية وتيزي وزو

أكدت شركة نفطال عن وضعها لكل الترتيبات التي تم اتخادها لضمان إستمرار التزود بالمواد النفطية، عبر محطاتها، جراء الحرائق الأخيرة التي تشهدها بعض ولايات الوطن أبرزها ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وجاء في بيان لشركة نفطال:” نؤكد أنه قد تم اتخاذ جميع الترتيبات لضمان استمرار توريد المنتجات البترولية في جميع أنحاء الوطن وبالخصوص ولايتي بجاية وتيزي وزو”.

وذكرت نفطال حسب ذات البيان، أن “كل فرق عمالها مجندون ليلا ونهارا، من أجل الرد على احتياجات المواطنين بخصوص التزود بالوقود”.

كما قدّمت نفطال تعازيها لعائلات ضحايا الحرائق.