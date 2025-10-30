بعد الحصول على رخصة استثنائية ..وزير التربية يأمر باستغلال القوائم الاحتياطية

أمر وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن استغلال القوائم الاحتياطية. بعد الحصول على الرخصة الاستثنائية من الوظيف العمومي.

وقال الوزير أن الرخصة الاستثنائية التي تم الحصول عليها من المديرية العامة للوظيفة العمومية تخصّ استغلال القوائم الاحتياطية. لسلك مشرفي التربية فقط. نظرًا للحاجة الماسة إلى هذا التأطير في المؤسسات التي تعاني من عجز في الإشراف التربوي.

كما شدّد الوزير في الندوة الوطنية عبر تقنية التحاضر المرئي. على ضرورة توزيع المناصب المتاحة توزيعًا متوازنا ومدروسًا. بين المؤسسات التربوية لضمان استقرارها وحسن سيرها.