بعد الحكم عليه بـ 22 سنة سجنا.. فضل شاكر يطرح جديده “”وينك حبيب”

طرح النجم اللبناني فضل شاكر، أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب لأغنية تحمل عنوان “وينك حبيب”.

ويعد هذا الكليب بمثابة العودة لفضل شاكر، لتصوير أغانيه على طريقة الفيديو كليب، بعد غياب 9 سنوات منذ آخر كليب “ما أصدق”.

وطرح “شاكر” هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، التي ستكون يوم الاحد 14 فيفري.

وبمناسبة يوم الحب “سان فالونتاين”، قرر نجم الاحساسا الفنان اللبناني فضل شاكر طرح أغنية “وينك حبيب” التي اعتبرها ترجمة للأحاسيس.

للعلم الفنان فضل شاكر حقق نجاحات فنية خلال مشواره الفني ليؤسس لنفسه مدرسة مختلفة تعتمد على اللون الغنائي الطربي والرومانسى.

ويذكر أن النجم اللبناني فضل شاكر سبق و حكم عليه بـ22 سنة سجن مع الأشغال الشاقة من طرف المحكمة العسكرية اللبنانية بعدما اقترن اسمه بجماعة مسلحة.