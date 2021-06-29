بعد الخسارة أمام المولودية.. غشة “خلطها” وبيت الوفاق على صفيح ساخن

أقام الجناح الطائر لوفاق سطيف، حسام الدين غشة، الدنيا ولم يُقعدها بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام مولودية الجزائر بثلاثية مُقابل هدفين، عصر يوم أمس الإثنين. وظهر إبن بسكرة وهو في قمة الغضب ليتدخل زملاؤه ولاعبو المُنافس من أجل تهدئته.

ويتواجد البيت السطايفي على صفيح ساخن، بسبب الطريقة التي سقط بها النسر الأسود في المُركب الأولمبي 5 جويلية، بعدما كان مُتفوقا بهدفين دون رد.

وأكدت العديد من الأصداء الواردة من “دار الشرع”، بأن غرف تغيير الملابس، شهدت مُلاسانات كلامية بين لاعبين من الفريق بسبب الفُرص السهلة التي تم تضييعها، وحرمت الوفاق من فوز كان في المُتناول.