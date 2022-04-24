بعد الخسارة أمام فاليكانو.. البارصا يُحقق رقما سلبيا تاريخيا !

حقق فريق برشلونة سهرة الأحد رقما سلبيا تاريخيا عقب الخسارة أمام ضيفه رايو فاليكانو بملعب “الكامب نو” في الدوري الإسباني.

شبكة “أوبتا” للإحصائيات كشفت أن برشلونة خسر 3 مباريات متتالية على أرضه في مختلف المسابقات، لثاني مرة في تاريخه.

كما أضافت الشبكة:”أول مرة يخسر فيها برشلونة 3 مباريات متتالية على أرضه كانت تحت قيادة الهولندي لويس فان غال في الفترة بين 1997-1998 و1998-1999″.

وكانت مواجهة الأحد قد انتهت بخسارة أشبال المُدرب تشافي بهدف دون رد.