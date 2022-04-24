بعد الخسارة أمام فاليكانو.. البارصا يُحقق رقما سلبيا تاريخيا !
بقلم عبد النور حواز
حقق فريق برشلونة سهرة الأحد رقما سلبيا تاريخيا عقب الخسارة أمام ضيفه رايو فاليكانو بملعب “الكامب نو” في الدوري الإسباني.
شبكة “أوبتا” للإحصائيات كشفت أن برشلونة خسر 3 مباريات متتالية على أرضه في مختلف المسابقات، لثاني مرة في تاريخه.
كما أضافت الشبكة:”أول مرة يخسر فيها برشلونة 3 مباريات متتالية على أرضه كانت تحت قيادة الهولندي لويس فان غال في الفترة بين 1997-1998 و1998-1999″.
وكانت مواجهة الأحد قد انتهت بخسارة أشبال المُدرب تشافي بهدف دون رد.
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