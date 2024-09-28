بعد الخسارة أمام ليفربول.. آيت نوري يتعهد بالتدارك في قادم المواجهات

قطع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، وعدا لأنصار فريقه، ولفرهمبتون، بضرورة تدارك الخسارة المسجلة، اليوم السبت، أمام ليفربول.

في إطار الجولة السادسة من “البريميرليغ”، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتي عرفت تسجيل لاعب الخضر، آيت نوري، هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

ونشر آيت نوري، بعد المواجهة تغريدة عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، تتضمن صوره أثناء الإحتفال بهدفه في مرمى ليفربول، وأرقفها بكلمة موجهة إلى أنصار “الولفز” والتي جاءت على النحو التالي:”نتيجة مخيبة للآمال على أرضنا… سنقدم أداءً أفضل الأسبوع المقبل!”.

للإشارة، تألق اللاعب، آيت نوري، في مواجهة ولفرهمبتون وليفربول. وكان من أحسن العناصر في الميدان، حيث نال اللاعب الجزائري، أعلى تنقيط في المواجهة بـ7.5 رفقة نجم ليفربول، محمد صلاح.