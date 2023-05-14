بعد الخسارة.. ارسنال يمنح هدية لمحرز والسيتي للتتويج باللقب

قدم ارسنال هدية ثمينة لغريمه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بعدما انهزم بثلاثة أهداف مقابل صفر أمام برايتون.

وحملت المباراة مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة ارتيتا ولاعبيه بثلاثية داخل القواعد وبملعب “الإمارات” وسط حيرة اللاعبين والأنصار.

وأصبح الفرق بين المدفعجية والدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي بأربعة نقاط كاملة. التي قد تلعب دورها في حسم التتويج.

كما تنتظر مهاجم الخضر مواجهة بمثابة النهائي أمام تشيلسي في الجولة المقبلة، بملعب الاتحاد، ليبصم على التتويج الثالث على التوالي.

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