بعد الخسارة بخماسية.. أنصار الإتحاد يثورون في وجه اللاعبين

عبر أنصار إتحاد الجزائر، عن غضبهم من لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة في البطولة برسم الجولة 16 من الرابطة المحترفة.

وسجل جمع من أنصار الإتحاد حضورهم في ملعب عمر حمادي ببولوغين، خلال الحصة التدريبية للتحضير لمواجهة إتحاد خنشلة.

ووجهوا إنتقادات لاذعة للاعبين والمدرب كارلوس غاريدو، الذي أكد مسؤوليته الكاملة في هذه الخسارة.

واستمع اللاعبين الحاضرين في حصة الإستئناف، وفي مقدمتهم المدافع آدم عليلات، إسلام مريلي، أسامة شيتة، بوناصر، آيت الحاج، وبوسليو، لكلمة الأنصار.

في حين غاب رئيس مجلس إدارة الإتحاد حسينة حسين والمناجير الرياضي للفريق توفيق قريشي، وقائد الفريق زين الدين بلعيد، عن هذا اللقاء.

كما أكد أنصار الإتحاد، في حديثهم مع اللاعبين أنهم لن يتسامحوا معهم مستقبلا، واعتبروا خسارة بارادو آخر إنذار لهم.