بعد الربورتاج الذي بثته قناة “النهار”.. مديرية التضامن لعين تموشنت تتكفل بعائلة “هواري”

استجابت مديرية مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لعين تموشنت، للربورتاج الذي بثته قناة “النهار”، عن عائلة معوزة.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني، المتعلقة بالتكفل الإجتماعي بالفئات الهشة، وعلى إثر الربورتاج الذي بثته قناة النهار، لقصة هواري الذي يتحمل أشغال البيت وحمل زوجته المعاقة.

وقد تنقلت مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لعين تموشنت، اليوم الخميس، إلى البيت العائلي لهواري، حيث قدمت مساعدات عينية، تمثلت في أفرشة، أغطية، وسادات، مواد غذائية، ألبسة، مدفأة، حفاظات، كرسي متحرك وإطار مشي.

كما أعلنت وزارة التضامن الوطني على صفحتها بفيسبوك، التكفل الصحي للسيدة، و إدراجها ضمن المستفيدين من منحة العجز 100 % إبتداءا من شهر مارس الجاري.