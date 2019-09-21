بعد الزفاف الأسطوري..هنا الزاهد ترقد بالمستشفى وأحمد فهمي غاضب: حسدونا

نشر الفنان المصري، أحمد فهمي، صورة لزوجته الشابة، هنا لزاهد، وهي في سرير المستشفى، معلنا عن إصابتها بوعكة صحية.

وأرفق الفنان المصري صورته بتعليق شديد اللهجة، كتب فيه: ” أنا وهنا بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة، ودلوقتي رحنا لثالث عشان تعبت جدا”.

وأضاف أحمد فهمي: “بجد فيه ناس مركزة قوي قوي قوي معانا، لدرجة إن في مهرجان الجونة، كانوا ميسألوش عن الجوائز، يسألوهم عننا وعن الفرح”.

وتابع الفنان: “إن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية، اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة، احنا في شهر العسل وبايتين في المستشفى”.

وبعد إنتشار خبر مرض هنا الزاهد، قام أحمد فهمي بحذف الصورة والتعليق.

وبدورها كتبت هنا الزاهد، عبر صفحتها بالإنستغرام: “اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك… اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي”.

واحتفل أحمد فهمي مؤخرا، بزفافه مع هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.