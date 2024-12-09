بعد الزيارة الفجائية.. سعيود يُسدي تعليمات صارمة ويؤكد تدخله شخصيا

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، بمقر الوزارة، إجتماعا قرر عقده إثر الزيارة المفاجئة التي قام بها صباح الأحد إلى ميناء الجزائر.

وخصص هذا الإجتماع الذي تم بحضور إطارات من الوزارة، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر (EPAL)، والمدير العام لمجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية (GIC_EP). للإطلاع على مخطط تجهيز المؤسسات المينائية بمختلف المعدات، حسب بيان للوزاة.

وحسب المصدر نفسه، بعد الإستماع لعرض مفصل قدمه المدير العام لمجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية. حول مختلف التجهيزات والمعدات التي تم وسيتم إقتناؤها. أسدى الوزير تعليماته للتسريع في إقتناء ووضع المعدات المبرمجة حيز الخدمة.

كما أكد سعيود أنه سيتدخل شخصيا إن لزم الأمر مع مختلف الفاعلين والجهات المعنية لحل الصعوبات وفك العراقيل التي تحول دون تسريع وصولها للموانئ، وتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

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