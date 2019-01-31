بعد السقطة الأخيرة..”أوناس” يطلب “السماح”

قام الدولي الجزائري، آدم أوناس بطلب المعذرة بعد السقطة الأخيرة التي وقع فيها زملاؤه في كأس إيطاليا أمام “إسي ميلان”.

وصرّح من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، قائلا :”أطلب السماح من جماهيرنا الكبيرة والتي خيبناها كثيرا للأسف”.

وأضاف :”لقد كُنا نريد الذهاب بعيدا في الكأس، ولم لا التتويج بلقبها نهاية الموسم، وعلينا التركيز على بقية التحديات الآن”.

وختم الجناح الطائر :”يجب علينا التحضير للمواجهة القادمة التي تنتظرنا في السيري آ، ومُلاقاة سامبدوريا في موعد صعب بالنسبة لنا”.