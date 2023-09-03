بعد السقوط المدوي أمام الفتح.. محرز يعتذر لجماهير الأهلي

اعتذر قائد الخضر، رياض محرز، لجماهير ناديه الأهلي السعودي، بعد الهزيمة المدوية التي مني بها الفريق، أمس السبت، أمام نادي الفتح، بخماسية لهدف.

وأدلى محرز، بتصريحات إعلامية عقب المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 5 من دوري “روشن” السعودي، قال فيها: “بدأنا اللقاء بشكل جيد ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء”.

وواصل لاعب الخضر قائلا: “هذا أمر وارد في كرة القدم.. نعتذر للأنصار، وسنعود بقوة.”

للإشارة فإن محرز، كان الأفضل من جانب ناديه الذي مر جانبا في لقاء أمس، لاسيما وأنه كان وراء الهدف الوحيد للأهلي بتمريرة حاسمة، هي الثالثة له هذا الموسم.