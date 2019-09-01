بعد السوسبانس.. داليا شيح تكشف صورة زوجها وجنسيته

فن وثقافة
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بعد السوسبانس.. داليا شيح تكشف صورة زوجها وجنسيته
بقلم زهيدة ث

كشفت الفنانة الجزائرية الشابة، داليا شيح، عن وجه زوجها “انزو لورانس”، بعدما كانت تخفيه في كل مرة من منشوراتها، وحساباتها الخاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت داليا شيح بزواجها قبل شهر، في العاصمة الفرنسية باريس، ولم تعطي أي معلومات على زوجها.

وكان جمهورها في كل مرة يلح عليها، لكي تكشف عن هوية الرجل الذي اختارته ليقاسمها حياتها.

لتقرر النجمة الجزائرية، الكشف عن هوية زوجها، ونشرت صوره لهما، أمس السبت، على صفحتها الرسمية بموقع “الأنستغرام”، كما ذكرت أن زوجها “انزو لورانس”، ينحدر من المكسيك.

و مباشرة بعد نشر الصورة، انهالت التعليقات بالآلاف، على منشور داليا شيح “21 سنة”، من جمهورها العريض من كل بقاع العالم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694873

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