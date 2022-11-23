بعد الصدمة.. الشهراني يطمئن جمهوره بعد الإصابة في لقاء الأرجنتين

طمأن الدولي السعودي ياسر الشهراني الجماهير العربية وخاصة السعودية بعد ظهوره لأول مرة للعيان في احدى المستشفيات المتكفلة به.

وقال الشهراني في تصريح له عبر “فيديو” متداول نقلته قناة “الغد المشرق” عبر صفحتها على تويتر :”دعواتكم لي.. أبارك للجمهور السعودي بالفوز لأنكم تستحقون حكومة و شعبا و إنّ شاء الله القادم أفضل”.

يذكر أن اللاعب تعرض إلى إصابة خطيرة في لقاء السعودية أمام منتخب الأرجنتين أدت إلى حدوث كسر على مستوى الفك و الوجه.

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