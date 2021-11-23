بعد الصفعة.. هكذا صالح غوارديولا محرز

عمل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مصالحة رياض محرز، وذلك بعد المعاملة السيئة التي يخص بها خلال المباريات الأخيرة.

وتحدث الفيلسوف لجريدة “مانشستر إيفينيغ نيوز” قائلا :”جواو كانسيلو، مثله مثل رياض محرز وفيل فودن، يعشقون كرة القدم، ويستمتعون بها”.

وواصل في نفس السياق :”إنهم قادرون على اللعب والتمرن دون توقف لمدة 24 ساعة، دون أن يملوا من مداعبة الكرة”.

وفي الختام قال :”عندما تمتلك هكذا لاعبين فإنك في يدك جوهرة حقيقية”.

وتأتي عبارات المدح من غوارديولا تجاه محرز، في وقت يعاني هذا الأخير الأمرّين، من مقاعد البدلاء بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وكان قائد الخضر، قد تعرض لصفعة موجعة مؤخرا، بعد تغيير الإسباني لرسمه التكتيكي، والذي كان محرز ضحيته الأبرز.