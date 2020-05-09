بعد الضجة الكبيرة.. الكشف عن قصة تعذيب قطة بشكل وحشي على يد فتاتين

أثار مقطع فيديو لفتاتين تقومان بتعذيب قطة صغيرة، جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربية، خلال الساعات القليلة الماضية.

واستنكر رواد مواقع التواصل بشدة، الطريقة الوحشية لتعذيب القطة، وبدأ الناس يبحثون ويتسألون ماذا حدث لهذه القطة الصغيرة.

وتظهر فتاتان في الفيديو، وهن يقمن بتعذيب قطة صغيرة بعد ربطها بخيط والوقوف عليها.

وأصبحت وسوم القطة، الأكثر تداولا عبر موقع “تويتر”.

ومن خلال البحث أكد المغردون أن الفيديو مكانه ماليزيا، وأن الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتاتين ومطالبات بالقبض عليهن وتم بالفعل ذلك، حسب موقع “روسيا اليوم”.

ونشر النجم المصري محمد هنيدي، صورة القطة، وكتب: “اتربينا من وأحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها، بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن برئ كده”.