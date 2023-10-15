بعد الطلاق خائفة على مستقبل بناتي..

تحية طيبة للجميع وبعد، سيدتي قد نتخذ في حياتنا قرارات قد ترضي جانبا من حياتنا، لكن قد تصيب جانبا آخر في مقتل. فأنا سيدة كُتب عليّ الطلاق بعد 15 سنة من الزواج بعد أن باتت علاقتي بزوجي مستحيلة. وأصبح الانفصال ضروري لراحة كلينا وحتى بناتي، ولا أريد أن أقلب في دفاتر الماضي. وأخوض في التفاصيل والأسباب، لأنني وبفضل لله تجاوزته، لكن كل همي اليوم هن بناتي. فأنا جد قلقة بشأن مستقبلهما، وأخاف أن يؤثر عليهما هذا الصدع الذي حصل بعد أن كانتا تنعمان بدفئ عائلي متكامل.

لا أنكر أنني وإلى حد اليوم لم أصادف أي مشاكل، فهما بالرغم من سنهما إلا أنهما متفهمتان جدا. يمر الآن حوالي سنتين على الانفصال، لكن الحمد لله مستواهما دراسي جيد. تستجيبان لأوامري، وعلاقتهما مع والدهما أيضا طيبة، ورغم أن الوضع مطمئن إلا انه ثمة شعور مزعج يراودني، فهلا أرشدتموني إلى سبيل الراحة من فضلكم؟

الأخت وافية من الوسط

الــــــــرد:

تحية اجمل أختاه ومرحبا بك في موقعنا، في البداية نتمنى لك ولابنتيك كل التوفيق في الحياة، رسالتك أشعرتني بالاطمئنان. أنت على عكس العديد من الأمهات اللواتي يجدن صعوبة في تأقلم أولادهم بالوضع الجديد بعد الانفصال. فالطلاق مسألة صعبة وغالبًا ما تكون آثاره مؤلمة بشدة على الأطفال. إلا أن معظم الأطفال خاصة الذين نشؤوا على القيم السليمة يتعافون من هذه التجربة ويتخطونها بقليل من الجراح في خضم المعركة، أو ربما من دون أية جراح على الإطلاق.

لكن على الرغم من أن ابنتيك تأقلمتا بمرونة مع هذا الوضع، إلا أن هناك عددًا من العوامل عليك مراعاتها لتكوني مطمئنة ومرتاحة البال عليهما مستقبلا إن شاء الله، ولتقللي من المشكلات التي ربما تتعرضا لها لاحقا.

قدمي لهما الدفء والدعم الوجداني، وعليك أيضًا أن مراقبتهما بطريقة ذكية وغير مباشرة لما تفعلانه يوميا.

حاولي أن تغرسي فيهما مفهوم الانضباط، مع عدم المبالغة سواء في التساهل أو الحزم.

ومن بين العوامل الأخرى التي تسهم في تكيُّف الأطفال في مرحلة ما بعد الطلاق، المساندة الاجتماعية من الأقران وغيرهم من الراشدين، على غرار العائلة الكبيرة، سواء عائلتك، أو عائلة والدهما.

وإياك أن تظهري أمامهما الانهزام، أو الضعف، حتى تشعران بالأمان إلى جانبك، واحذري حبيبتي أن تتحدثي بسوء على والدهم لتتجنبي خلق مشاحنات بينهما.

كان الله في عونك وأصلح لك بناتك، وكانتا فخرا لك بحول الله.