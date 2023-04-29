بعد العاصمة .. البليدة تمنع سير السيارات والدراجات النارية المحدثة للضجيج ليلا

قرر والي ولاية البليدة أحمد معبد منع سير السيارات والدراجات النارية المحدثة للضجيج والإزعاج الصوتي والتي تصدر اصواتا عالية مزعجة ليلا.

وحسب بيان مصالح الولاية القرار يدخل حيز التنفيذ إبتداء من اليوم من الساعة 22:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا.

سيتم تحرير محضر من قبل الاعوان المؤهلين عند ضبط هذه الحالات: إحداث ضجيج صادر عن كاتم الصوت. وكذا التي تسير بدون أنبوب كاتم الصوت. والتي أجريت عليها تعديلات على المحرك دون الترخيص من مهندس المناجم يهدف الزيادة في قوة المحرك وإحداث ضجيج.

وفي هذه الحالات توضع المركبات أوالدرجات النارية في المحشر لمدة 8ايام أما في حال العودة 15 يوما.