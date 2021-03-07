بعد العثور على جثة.. إرتفاع ضحايا فيضانات واد مكناس إلى 7 أشخاص

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، صبيحة اليوم، على جثة شخص جرفته سيول وادي مكناس ليلة أمس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم العثور على ضحية من بين الأربعة المفقودين ويتعلق الأمر بسائق السيارة، ولايزال البحث عن 3 أطفال.

وجاءت العملية بعد عملية تمشيط واسعة على ضفاف وادي مكناس، أين تم العثور على سائق السيارة من نوع HYUNDAI ATOS.

ويبلغ الرجل حوالي 60 سنة، وكان من المفقودين، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.

وتحت إشراف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، تتواصل عملية البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين.