بعد العثور على هاتف الراحل جمال.. القبض على مشتبه فيهم آخرين بالأربعاء ناث إيراثن

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية تيزي وزو من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص. مشتبه تورطهم في قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل في بلدية الأربعاء ناث إيراثن

وحسب مصادر “النهار”، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بعد العثور على الهاتف الشخصي للشاب الراحل جمال بن اسماعيل.حيث توصل المحققون إلى حقائق مذهلة والأسباب التي أدت إلى مقتله.

وكانت مصالح الأمن المختصة، قد أعلنت أنه تم إلقاء القبض على 25 شخص مشتبه فيهم في قضية إغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو. واكتمالا لمجريات التحقيق الإبتدائي الذي أنجزته المصالح المختصة للأمن الوطني. بلغ العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخص مشتبه فيه. لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني..

​​كما توّصل التحقيق، إلى اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام، التي كانت وراء المخطط الشنيع، مصنفة منظمة إرهابية وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين.