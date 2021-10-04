بعد العطل المفاجئ.. “انستغرام” يوجه رسالة لمستخدميه

أكد موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام“، إنه يواجه وقتًا صعبًا بعد العطل الفني الذي ضرب التطبيق عالميًا.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال موقع انستغرام:”يواجه انستغرام، وباقي مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى” بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامهم، تحملوا معنا، نحن نعمل على حل المشكلة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “واتس آب” و”انستجرام”، قد تعرضت مساء اليوم، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل .