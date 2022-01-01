بعد الغاء الودية.. الفاف تقصف الاتحاد الغامبي وتتوعد

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، امتعاضه الشديد، من القرار الذي اتخذه نظيره الغامبي، بإلغاء وديتهم أمام المنتخب الوطني.

ونشرت الفاف بيانا مطولا، أكدت في بدايته بإلغاء وديتهم المقبلة، بقرار تم اتخاذه من جانب واحد، من طرف غامبيا.

واستنكرت الفاف، قرار الاتحاد الغامبي، والذي وصفته بالبعيد تماما عن الاحترافية، والاحترام اتجاه الخضر، و المسؤولين عن تنظيم هذه المباراة.

كما اعتبر الاتحاد الجزائري، بأن اعلان مدرب غامبيا الغاء هذه الودية، قبل اتخاذ القرار رسميا، كان تصرفا ارتجاليا وغير لائق.

وتوعدت الفاف، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لدى الهيئات المختصة، لاسترجاع حقوقها في التكاليف التي تكبدتها لضمان خوض هذه المباراة الودية التحضيرية.

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وأعلن الإتحاد الغامبي لكرة القدم، وبصفة رسمية، عن إلغاء المواجهة الودية التي كانت ستجمع بين الخضر ومنتخبه، عشية اليوم السبت.

وأوضح الغامبيون على موقعهم الرسمي، بأن تشكيلتهم عرفت تعرض 16 لاعبا كاملا للإصابة بفيروس كورونا.

وسيكون الخضر مجبرين على الإكتفاء بلقاء تحضيري وحيد، أمام غانا الأربعاء القادم، في حالة عدم حدوث مفاجآت غير سارة جديدة.

ونشر مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت قائمة لاعبيه الـ 14، أين اكّد عدم جاهزيتهم للمباراة التي كانت ستلعب أمام الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وأكّد مدرب غامبيا عدم جاهزية فريقه، حيث قال على صفحته الرسمية على “التويتر” “خبر غير مفرح، نحن لسنا جاهزين للمباراة الودية امام الجزائر، 14 لاعبا غير جاهز للمباراة”.

وكشف سانتفيت عن الأسماء التي يتقدمها بوبكر غاي وعمر كولي.

كما تتجّه المباراة للإلغاء، في انتظار ما سيسفر عنه التشاور بين الطرف الغامبي والجزائري.