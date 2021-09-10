بعد الفشل أريد أن أصبح أقوى

تحية طيبة سيدتي وبعد، أنا فتاة في الـ23 من عمري، لم أوفق في دراستي وتحصيلي العلمي، وفصلت نهائيا عن الدراسة، بسبب ظروف وأسباب أثرت مباشرة على مستواي التعليمي

، لكنني أنا اليوم ألقي اللوم كثيرا على نفسي، فقد كانت لي العديد من الأحلام، والطموح التي اندثر بعد فصلي من الدراسة، ما جعلني اليوم أعيش حزنا كبيرا، أعاني من الأرق، نقصت شهيتي في الأكل، وفي الحياة كلها، صرت أبتسم فقط من أجل إسعاد أمي، وما زاد من ألمي، هو أن والدتي مريضة، وكان لي أمل أن أكمل دراستي وأعمل وأساعدها، ولأنني لا املك شهادة فأنا ؟ أرى كل الأبواب موصدة في وجهي، فكيف أتخلص من هذا الشعور الذي يمزقني؟ وكيف أصبح أقوى لأثبت لنفسي أنني لم أنني لم أخسر شيء؟