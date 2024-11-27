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الرياضة

بعد الفشل في التأهل إلى الكان.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يحل بأرض الوطن

بقلم عزيز طالبي
بعد الفشل في التأهل إلى الكان.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يحل بأرض الوطن
المنتخب الوطني
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عاد وفد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن قادماً من العاصمة المصرية القاهرة. بعد مشاركة مخيبة على طول الخط، و الفشل في تحقيق الهدف المنشود في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف).

وكان الخضر لأقل من 20 سنة اختتموا الدورة بالفوز أمام منتخب ليبيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة الأخيرة من دورة “لوناف” التي احتضنها ملعب الإسماعيلية.

وفشل القائد أخريب ورفقاؤه في التأهل إلى نهائيات كأس أمام إفريقيا للفئة ذاتها، بعد الخسارة في الجولة السابقة، أمام منتخب تونس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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