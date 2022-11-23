بعد الفوز أمام أستراليا.. فرنسا تُحقق رقما قياسيا

شهد لقاء الأمس الثلاثاء، الذي جمع بين المنتخب الفرنسي ضد نظيره الأسترالي، برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس العالم، رقماً قياسياً.

في اللقاء الذي عرف فوز بطل نسخة مونديال 2018، المنتخب الفرنسي، بأربعة أهداف مقابل هدف ضد نظيره الأسترالي.

بعد أن تلفى هدفاً مباغتاً من الخصم، عرف المنتخب الفرنسي كيف يعود لتسيير اللقاء وتحقيق الفوز.

وبهذا الفوز، يكون منتخب الديكة أول منتخب بطل عالمي يفوز بمباراته الإفتتاحية في كأس العالم منذ المنتخب البرازيلي في مونديال2006.