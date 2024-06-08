بعد الفوز أمام الخضر.. إنشقاقات داخل المنتخب الغيني
فجرت وسائل إعلام غينية، اليوم السبت، مفاجأة مدوية، بخصوص منتخبها الأول، وبعد حوالي 48 ساعة من الفوز المحقق، أمام المنتخب الوطني الجزائري، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
وحسب ماكشفه موقع “Espace Foot guinée” ، والمهتم بشؤون المنتخب الغيني، اليوم السبت، فإن لاعبو المنتخب الغيني، رفضوا إجراء الحصة التدريبية لنهار اليوم، تحضيرا لمواجهة المنتخب الموزمبيقي، يوم بعد غد الإثنين.
وأوضح المصدر، أن سبب رفض لاعبي المنتخب الغيني، التدرب يعود لعدم رضاهم عن تقسيم منحة تربص شهر جوان الجاري، والفوز أمام المنتخب الوطني الجزائري، أول أمس الخميس، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
يجدر الإشارة، يتقاسم المنتخب الوطني الجزائري، صدارة المجموعة السابعة، لتصفيات مونديال 2026، رفقو منتخبات غينيا، أوغندا، والموزمبيق، برصيد 6 نقاط.
وسيخوض منتخبات المجموعة السابعة، بعد غد الإثنين، مواجهات الجولة الرابعة على النحو التالي:
- الصومال - بوتسوانا
- أوغندا – الجزائر
- غينيا – الموزمبيق
𝑳𝒆𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒖 𝑺𝒚𝒍𝒊 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒔𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒔’𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓 !
Les joueurs ont suspendu leur entraînement d’aujourd’hui, exprimant leur mécontentement concernant les primes de regroupement et de victoire face à l’Algérie.
Un problème qui avait pourtant été… pic.twitter.com/bGXSyF1pAc
— 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) June 8, 2024